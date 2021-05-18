Владимир Путин наградил фигуранта антикоррупционного расследования Алексея Навального

Политика

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал глава России Владимир Путин.

Чайка получил награду за большой вклад в обеспечение деятельности президента. В указе говорится, что чиновник много лет добросовестно трудился. Об этом сообщает телеканал «360».

Путин награждает Чайку каждые пять лет, начиная с 2006 года. Напомним, до должности полпреда он был генпрокурором России.

Ранее Чайка заявлял, что развитию кавказских регионов мешает коррупция. До этого в 2015 году оппозиционер Алексей Навальный выпустил фильм-расследование о генпрокуроре, в котором рассказывалось о зарубежных активах семьи Чайки, бизнесе и криминальных связях сыновей. Генпрокурор всё отрицал.