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Политика

Владимир Путин наградил фигуранта антикоррупционного расследования Алексея Навального

Лилия Караева
18 мая, 2021 17:18
1 мин
Лилия Караева
18 мая, 2021 17:18
1 мин
Владимир Путин и Юрий Чайка
Kremlin Pool/Global Look Press

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал глава России Владимир Путин.

Чайка получил награду за большой вклад в обеспечение деятельности президента. В указе говорится, что чиновник много лет добросовестно трудился. Об этом сообщает телеканал «360».

Путин награждает Чайку каждые пять лет, начиная с 2006 года. Напомним, до должности полпреда он был генпрокурором России.

Ранее Чайка заявлял, что развитию кавказских регионов мешает коррупция. До этого в 2015 году оппозиционер Алексей Навальный выпустил фильм-расследование о генпрокуроре, в котором рассказывалось о зарубежных активах семьи Чайки, бизнесе и криминальных связях сыновей. Генпрокурор всё отрицал.

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