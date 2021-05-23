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Политика
Владимир Путин на следующей неделе примет в Сочи Александра Лукашенко
23 мая, 2021 17:36
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Kremlin Pool /Global Look Press
Владимир Путин на следующей неделе встретится в Сочи с лидером Беларуси Александром Лукашенко.
О том, что Путин и Лукашенко планируют встречу, стало известно после телефонного разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедшего 9 мая.
Во время переговоров лидеры двух стран обсудили планы на дальнейшие совместные мероприятия, среди которых были и встречи и поздравили друг друга с Днем Победы.
Кроме того, в Сочи Владимир Путин проведет несколько совещаний – по военным и экономическим вопросам, пишут Anews.com.
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