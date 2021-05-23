Владимир Путин на следующей неделе примет в Сочи Александра Лукашенко

Политика

Владимир Путин на следующей неделе встретится в Сочи с лидером Беларуси Александром Лукашенко.

О том, что Путин и Лукашенко планируют встречу, стало известно после телефонного разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко, прошедшего 9 мая.

Во время переговоров лидеры двух стран обсудили планы на дальнейшие совместные мероприятия, среди которых были и встречи и поздравили друг друга с Днем Победы.

Кроме того, в Сочи Владимир Путин проведет несколько совещаний – по военным и экономическим вопросам, пишут Anews.com.