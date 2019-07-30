Владимир Путин может отдать Аджарию Эрдогану

Кажется, в Грузии начинают понимать, чем может закончиться их нелепая конфронтация с Россией. Потеряв Абхазию и Южную Осетию, Тбилиси может упустить еще одну автономию — Аджарию. Ее подберет Турция, а Москва закроет глаза на территориальные амбиции своего нового союзника. Ради кого стараться?

Видимо, сознавая эту безрадостную перспективу оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» и приняла решение провести митинг в поддержку налаживания отношений с Россией, Абхазией и Южной Осетией в Батуми. Несколько тысяч человек во главе с вице-спикером грузинского парламента Ирмой Инашвили собрались в центре столицы Аджарии.

Одно из требований собравшихся - отказ от воинственной риторики в отношении России, возвращение российско-грузинских отношений на докризисный уровень, а также неучастие Грузии в военных блоках. Участники акции потребовали от парламента принятия резолюции, возлагающей вину за происходящее на «Национальное движение» Михаила Саакашвили.

Правда, без фронды все же не обошлось.

«Мы не хотим враждовать ни с Москвой, ни с Цхинвали и ни с Сухуми, но это не значит, что уступаем свое что-то», - цитирует лидера партии Тархан-Моурави «Sputnik-Грузия»

Москва и не требует ей в чем-нибудь уступать. Просто не надо называть Россию «врагом», «оккупантом», оскорблять ее президента в прямом эфире и делать вид, что это нормально

Вообще, великодушие Москвы и лично президента Путина в этой истории удивительное. Запрет на авиасообщение с Тбилиси выглядит скорее как декоративная мера. По настоящему серьезных санкций - запрета на грузинский экспорт, вино и «Боржоми», так и не последовало. А уж тот факт, что матерные оскорбления остались без ответа и вовсе предосудителен на Кавказе. Или «ответка» еще впереди?

Рука Вашингтона

По словам грузинского политолога Валерия Кварацхелии, случившееся — провокация американцев, которые стремятся оторвать Грузию от России, используя контроль над властью, оппозицией, СМИ, НКО и спецслужбами. В то время как 31% грузин, по данным социологов, хотят вступления своей страны в ЕАЭС. Но разве это много? Увы, но надо признать: янки опираются на поддержку большинства.

Неприятие Саакашвили многими грузинскими политическими силами — не более чем внутривидовая борьба местного политикума. Критикуя этого «украинца» Саакашвили, многие его оппоненты сами были бы не прочь стать проамериканскими марионетками в Закавказье и уже работают в этом направлении. Недаром только что в Грузии начались учения Agile Spirit 2019 с участием военных из 14 стран.

Несмотря на комичное для русского уха название - «Проворный дух», эти учения являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. Их цель отработка действий на уровне бригады для проведения совместных операций в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Лермонтовское «бежали робкие грузины» останется в прошлом. Тбилиси готовит у наших границ войну

Еще одна грань этой проблемы — присутствие кораблей НАТО в восточной части акватории Черного моря. Для этого Тбилиси намерен упростить им доступ туда. Поскольку российский Крым, Керченский мост и контролируемое Москвой Азовское море, стали поводом для новой холодной войны именно на этом направлении следует ожидать однажды удар западников.

Россия категорически против. Усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность, дежурно заявил МИД РФ. Президент Путин пошел дальше и пообещал, что «на подобные агрессивные шаги» (вступление Грузии в НАТО), Москва будет «реагировать соразмерно». Увы, не очень убедительно. Что может сделать Москва? Воевать? Или включить Техас в ОДКБ?

Тень Османской империи

В условиях, когда прямое военное упреждение Россией угрозы с юга нежелательно или даже невозможно, а повлиять на Грузию экономическими санкциями мешает нерешительность наших властей (возможно, неуместная советская ностальгия по Мимино), остается действовать политическими методами. Тем более, что ситуация для этого сложилась самая благоприятная.

Речь идет о продолжении раздела Грузии, начавшемся в начале 1990-х уходом Абхазии и Южной Осетии. Теперь настала очередь Аджарии. Инаковость этой территории, ее сравнительно небольшой размер, мусульманское в значительной степени население, общая граница с Турцией благоприятствуют уходу автономии в самостоятельное плавание под протекторатом Анкары

Ведь долгое время Аджария была территорией Османской империи. И перестала ею быть лишь после перехода грузинских царств под защиту России. Об этом хорошо помнит Реджеп Эрдоган. «Наши физические границы отличаются от границ в нашем сердце», — сказал он, выступая в городе Ризе неподалеку от грузинской границы. И добавил пример: «Разве можно отличить Ризе от Батуми?»

Известно, что Эрдоган — сильный лидер, который стремится к возрождению Османской империи на основе идеологии ислама. Собственно, процесс поглощения автономной республики Турцией уже начался. Здесь давно функционирует множество мусульманских организаций, финансируемых Анкарой. Представители этих организаций сотнями забирают юношей из Аджарии для учебы в турецких медресе. Цель — обращение в свою веру максимального количества тамошнего населения.

Россия отвернется

Решительность турецкого лидера не стоит недооценивать. Он доказал свою силу тем, что выжил во время недавнего мятежа турецких военных, сменил полувековой курс Анкары на интеграцию в Евросоюз, выдержал давление США из-за закупки Турцией российских С-400. Строит вместе с Путиным газопровод «Турецкий поток», через который будет контролировать пол-Европы...

Такой человек просто не может не взять то, что плохо лежит — Аджарию. А его новый друг и союзник — президент России может в этот раз и не прийти на помощь, как русский царь в 19 веке. Отвернется и позволит Турции реализовать свои планы. Раз политикам в Тбилиси не нужна защита Москвы, пусть разбираются сами. И никакое НАТО их не спасет

Пока этого еще не случилось. «Аджария, конечно, заточена под русских. Если в Тбилиси еще есть какие-то туристы из Европы, то сюда они не доезжают. Американцам тоже здесь делать нечего. При Саакашвили понастроили тут всего-всего, но вряд ли это отбивается. Сами грузины, у кого есть деньги, ездят отдыхать в Турцию», - рассказал «РП» находящийся в Батуми российский журналист Григорий Шугаев.

«А еще здесь много иранцев — давних врагов местных жителей. На самом деле в Аджарии хорошо и интересно людям старшего поколения, бывшим советским, — можно пообщаться с грузинами, посмеяться. В массе своей они хорошо относятся к России. Постоянно на улице говорят, как любят русских», - добавил он. Просто идиллия.

Но вряд ли она будет длиться долго. Выбор Тбилиси прост: либо Грузия ставит на место антироссийских радикалов и тем заслуживает прощение, расположение и защиту Москвы, либо с большой вероятностью теряет Аджарию с перспективой регулярных столкновений с набирающей силу исламской цивилизацией. И кто победит в этом противостоянии еще неизвестно.