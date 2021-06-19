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Политика
Владимир Путин хочет в лидерах «Единой России» двух министров и врача
19 июня, 2021 16:36
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Президент России Владимир Путин назвал глав Минобороны и МИД России Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, а также главврача «Коммунарки» Дениса Проценко ключевыми кандидатами на лидерские позиции в избирательном списке «Единой России».
Об этом, со ссылкой на выступление Путина на съезде партии, сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
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