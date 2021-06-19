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Политика
Владимир Путин: Избирательная кампания - это испытание политической системы
19 июня, 2021 15:45
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Kremlin Pool/Global Look Press
Сегодня, 19 июня, на създе партии «Единая Россия» президент Владимир Путин назвал избирательную кампанию испытанием и проверкой на прочность политической системы.
«У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», - цитируют главу государства РИА «Новости».
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