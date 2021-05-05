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Политика

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган пришли к единому мнению по ограничениям

Антон Мельников
5 мая, 2021 19:19
2 мин
Антон Мельников
5 мая, 2021 19:19
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе общения главы стран сошлись во мнении о том, что меры по борьбе с коронавирусом положительно сказываются на эпидемиологической обстановке и в перспективе позволят возобновить туристические потоки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, президенты «в деталях обсудили тематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе с учетом сложившейся в Турции эпидемиологической ситуации». Российский президент выразил готовность оказать Турции содействие в борьбе с эпидемией, в том числе, уже с мая предоставить вакцины от коронавируса.

Пресс-служба добавила, что также обсуждался возможный запуск производства российских вакцин на территории Турции.

В итоге президенты сошлись во мнении, что подобные совместные усилия позволят добиться улучшения обстановки и возобновить связи в области туризма, передаёт «Фонтанка».

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Владимир Путин
Турция
Кремль
Реджеп Эрдоган
Коронавирус
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