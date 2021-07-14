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Политика
Владимир Путин и Джо Байден вскоре «встретятся» снова
14 июля, 2021 20:25
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин будет участвовать во встрече глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдёт 16 июля в формате онлайн-встречи. Об участии российского президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
При этом ранее стало известно, что участие в саммите АТЭС также примет коллега Путина из США Джо Байден. Об этом сообщила пресс-служба американской администрации.
В этом году саммит АТЭС будет проводиться под председательством Новой Зеландии. В ходе встречи главы стран обсудят проблемы вакцинации от COVID-19, способы поддержки бизнеса и работающих, а также создание инклюзивной экономической среды, передаёт «ТАСС».
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