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Владимир Путин: Экономическому росту мешают «нелегитимные санкции»

Антон Мельников
22 сентября, 2020 19:46
2 мин
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Youtube / Телеканал 360

Владимир Путин считает, что мировая торговля не должна страдать из-за нелегитимных санкций, а их отмена помогла бы восстановлению глобального роста. Также Путин предложил снять ограничения в отношении ряда товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом президент России заявил в своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — заявил глава России.

Путин отметил, что глобальную экономику придется еще долго восстанавливать после пандемии коронавируса и для этого потребуются нестандартные решения, передает «Коммерсантъ».

темы
Владимир Путин
санкции
ООН
международная торговля
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