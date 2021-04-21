Владимир Путин анонсировал масштабные изменения в сфере оказания медпомощи в деревнях

Политика

В ближайшие три года жизнь загородом заметно улучшится. Во всяком случае, в сфере получения гражданами медицинской помощи в деревнях и селах точно произойдут изменения. Президент России Владимир Путин анонсировал масштабную программу обновления парка машин скорой помощи.

«В ближайшие три года дополнительно направим еще 5 тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны», – заявил сегодня лидер государства в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.