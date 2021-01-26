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Владимир Путин анонсировал большую стройку для «сшивания» России

Антон Мельников
26 января, 2021 17:38
1 мин
Антон Мельников
26 января, 2021 17:38
1 мин
Pixabay
Pixabay

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в стране будут активно строиться дороги. Средства на это уже найдены, бюджет будет выделяться «ритмично». Об этом путин заявил во время церемонии открытия транспортной развязки в Химках.

«Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству и "сшиванию" страны большие, — заявил президент. — Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично выделяться».

Путин отметил, что до 2024 года 85% дорожного покрытия в 105 крупнейших агломерациях России планируется довести до нормативного состояния. До 2030 года тоже самое должно произойти с дорогами еще в 51 агломерации.

«Это очень большой объем работы, причем по всей стране. География самая широкая — от Дальнего Востока до Калининграда», — цитирует президента «Коммерсантъ».

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