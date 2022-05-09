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Политика
Владимир Мединский рассказал о судьбе мирных переговоров между РФ и Украиной
9 мая, 2022 12:27
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Youtube / Лекторий Dостоевский
Мирные переговоры между делегациями России и Украины продолжаются. Диалог не окончен и идёт в дистанционном формате. Об этом заявил глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.
Отметим, в последние недели сообщения каких-либо подвижках в российско-украинских переговорах появляться перестали. Не было заявлений как от официальных, так и неофициальных источников. На фоне этого Мединский заверил, что процесс не остановлен.
«Переговоры в дистанционном формате не прекращены», - сообщил глава делегации РФ.
При этом, судя по словам Мединского, встречи между РФ и Украиной в очном формате пока не планируются и даже не обсуждаются. Для такого формата переговоров «необходимо больше конкретики иметь на руках», отметил Мединский.
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