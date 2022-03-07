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Политика
Владимир Мединский описал переговоры с Киевом фразой: «Ожидания не оправдались»
7 марта, 2022 21:29
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tg-channel Mash
В Беларуси завершился третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. По результатам встречи российская делегация сделала небольшое заявление.
«Наши ожидания от переговоров не оправдались», — заявил глава делегации РФ Владимир Мединский.
По его словам, говорить о позитивных сдвигах в переговорах пока нельзя. Москва прибыла на встречу с проектами документов. Украинская делегация взяла документы для изучения, подписать их на месте не удалось.
В ближайшее время, заверил Мединский, переговоры продолжатся.
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