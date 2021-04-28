Владельцев российских паспортов предложено лишать украинского гражданства

Политика

Львовские депутаты захотели лишать украинского гражданства жителей страны, которые получили российские паспорта.

Автор инициативы - депутат от фракции «Самопомич» Роман Кизима. Его поддержали 70 из 75 областных народных изборников. Не исключено, что данную идею обсудят в Верховной Раде, сообщает «Рен ТВ».

В Донбассе жители начали массово получать российские паспорта в ускоренном порядке, сообщил донецкий журналист Сергей Макаренко.

Эксперты предполагают, что такая ситуация связана с обострением конфликта в отношениях Украины и России.