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Политика
Владельцев российских паспортов предложено лишать украинского гражданства
28 апреля, 2021 05:06
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Global Look Press
Львовские депутаты захотели лишать украинского гражданства жителей страны, которые получили российские паспорта.
Автор инициативы - депутат от фракции «Самопомич» Роман Кизима. Его поддержали 70 из 75 областных народных изборников. Не исключено, что данную идею обсудят в Верховной Раде, сообщает «Рен ТВ».
В Донбассе жители начали массово получать российские паспорта в ускоренном порядке, сообщил донецкий журналист Сергей Макаренко.
Эксперты предполагают, что такая ситуация связана с обострением конфликта в отношениях Украины и России.
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