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Политика
Владельцев крупного бизнеса пригласили в Кремль после начала военной операции
24 февраля, 2022 14:26
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Kremlin Pool/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу главы государства Владимира Путина с владельцами крупного бизнеса. Аналогичная встреча была после событий в Крыму.
О предстоящем разговоре президента с бизнесменами в Кремле пишет «Подъем».
В Российском союзе промышленников не стали комментировать встречу.
Предварительно, она состоится в 16:00.
О приглашении гендиректоров в Кремль первоначально сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня». Это подтвердили три источника в компаниях.
Встреча собирается на фоне военной операции России на Украине. Сегодня вечером Запад объявит санкции против России.
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