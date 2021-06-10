Выявлено нарушение Конституции: парламент отправляет в отставку президента
В Албании объявлен импичмент президенту Илиру Мете. Парламент обвинил действующего лидера в нарушении Конституции.
За лишение Мете полномочий проголосовали 104 парламентария, «против» высказались только семь. Отстранение от должности должен подтвердить Конституционный суд Албании - на принятие решения дается три месяца.
Парламентское расследование подтвердило, что президент нарушил Конституцию предвзятым подходом к правящей Социалистической партии на выборах в апреле 2021 года. После голосования депутаты от социалистов потребовали провести расследование: они считают Мете виновным в провоцировании насилия в стране и сближении с оппозицией.
Мета назвал импичмент незаконным, пишет Associated Press. Случай с главой Албании - первый в истории страны, когда парламент отправляет президента в отставку.
У президента Албании есть полномочия в судебной и военной сферах. Его основная функция - церемониальная.