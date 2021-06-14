Виталий Милонов назвал оппозиционеров Петербурга вонючими клопами
Российский государственный и политический деятель Виталий Милонов после выступления на семинаре пресс-клуба «Петербургский уикенд» 12 июня на своей странице в Facebook назвал оппозиционеров страны «вонючими клопами», а также добавил, что они поедают шпроты с остатками своих волос, высказываясь по тому или оному политическому вопросу.
Политик заявил, что на семинаре «Петербургский уикенд» обсуждалась предстоящая встреча в Женеве Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, глупые обсуждения политологов из Украины и прибалтийских государств не представляют никакого интереса в отношении России и США, однако мировая общественность почему-то оказалась очень взбудоражена будущей встречей.
Также Виталий Милонов отметил, что некий оппозиционер Вишневский, который находился в студии и принимал участие в обсуждении вопроса, тоже зачем-то высказывался.
«Вот Вишневский во всех семинарах, поедая шпроты с остатками своих волос - высказывает свою позицию. Он что в тюрьме сидит? Привожу пример: более вонючего клопа, чем вот этих, представить в Петербурге нельзя», - процитировано со страницы Facebook.