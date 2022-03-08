Выступление российской делегации в ОЗХО не стали слушать из-за слова «цинизм»
Выступление российской делегации на заседании совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не стали слушать. Делегации ЕС и их партнеры покинули зал.
Об этом сообщил посол Франции в Нидерландах Люис Васси. По его словам, делегации покинули зал, когда «российская делегация говорила о нашем «цинизме» и отрицала основные факты об Украине и по другим вопросам.
Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. Ее цель - защита людей, живущих в Донбассе. Россия намерена провести денацификацию. Речи об оккупации Украины нет.
Украинская и российская делегации трижды садились за стол переговоров. Пока значимых договоренностей не достигнуто. Единственное, о чем единогласно решили переговорщики, - создать гуманитарные коридоры.