Высшее российское руководство «санкционировало» секретную операцию по поддержке Трампа
Британское издание в результате утечки документов узнало о секретной шпионской операции, санкционированной высшим руководством России. У нее была одна цель - поддержать Дональда Трампа на выборах в 2016 году.
Как выяснилось, обсуждение проходило в январе 2016-го в Москве. Присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие высокопоставленные чиновники.
В ходе той встречи российскому президенту представили доклад о том, что победа Трампа будет на пользу Москве. Он характеризовался в документе как «психически нестабильный, импульсивный, неуравновешенный человек с комплексом неполноценности». Кроме того, у Москвы якобы были компрометирующие материалы после его поездок в Россию.
Говорилось, что победа республиканца на выборах президента США не на руку России - произойдут дестабилизация политической системы Штатов, социальный взрыв, ослабление переговорных позиций будущего президента.
Как утверждает The Guardian, после того совещания был подписан план по вмешательству в американские выборы. В планах было задействовать СМИ для внедрения медиавирусов для изменения массового сознания американских жителей, подготовить инструменты для взлома киберцелей.
В 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Россию во вмешательстве в выборы. Подозрения не нашли доказательств, а связь Трампа с РФ не подтвердилась.