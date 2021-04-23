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Политика

Высказывание Владимира Путина вызвало в Джо Байдене приступ оптимизма

Кирилл Савушкин
23 апреля, 2021 19:37
1 мин
Кирилл Савушкин
23 апреля, 2021 19:37
1 мин
Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/Globallookpress
Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/Globallookpress

Президент США Джо Байден рассказал о том, какие эмоции в нем пробудило недавнее выступление Владимира Путина. Лидер Соединенных Штатов был обрадован.

Отклик в душе Байдена вызвало предложение президента РФ скоординировано работать над климатическими проблемами на планете.

«Это прекрасное обещание», — заявил американский лидер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин заявил о том, что страна подходит к вопросу снижения выбросов со всей необходимой ответственностью.

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