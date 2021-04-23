Высказывание Владимира Путина вызвало в Джо Байдене приступ оптимизма

Политика

Президент США Джо Байден рассказал о том, какие эмоции в нем пробудило недавнее выступление Владимира Путина. Лидер Соединенных Штатов был обрадован.

Отклик в душе Байдена вызвало предложение президента РФ скоординировано работать над климатическими проблемами на планете.

«Это прекрасное обещание», — заявил американский лидер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин заявил о том, что страна подходит к вопросу снижения выбросов со всей необходимой ответственностью.