Высылка эстонского консула из Петербурга без ответа не останется
Высылка эстонского консула из Санкт-Петербурга повлечет за собой симметричный ответ, пообещала премьер-министр страны Каи Каллас.
«Да, у нас тоже есть план предпринять такой шаг», — заявила Каллас на телеканале ERR (цитата по РБК).
Она отметила, что это «нормальная практика международных отношений», однако о сроках высылки российского консула ничего не сказала.
Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ в Петербурге «задержли с поличным» эстонского консула Марта Лятте. Согласно заявлению ведомства, дипломат пытался получить закрытую информацию от россиянина. Россия приняла решение о высылке Лятте.
Эстония на это отреагировала незамедлительно. Советник по коммуникациям внешнеполитического ведомства Ари Леммик завила, что обвинения в адрес эстонского консула не имеют под собой оснований и расценила инцидент как провокацию.