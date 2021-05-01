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Политика

Вышибание дверей не помогло кемеровскому губернатору уйти от расследования

Кирилл Савушкин
1 мая, 2021 11:48
2 мин
Кирилл Савушкин
1 мая, 2021 11:48
2 мин
Yevgeny Philippov/Global Look Press
Yevgeny Philippov/Global Look Press

Известный в Кемеровской области журналист, пишущий под псевдонимом Фома Неверов, выпустил фильм-расследование о губернаторе области. Фильм посвящен борьбе власти и малого бизнеса.

Фильм, вышедший под названием «Одно хорошее место», повествует о стремлении областной администрации, в угоду крупным игрокам, выжить местных предпринимателей с рынка. Примером послужил предприниматель Вячеслав Чернов, в управлении которого находится несколько прокатов на горнолыжном курорте Шерегеш.

Ранее, в дом журналиста уже врывался местный СОБР, с требованием рассказать, кто заказчик роликов. Так, на одном из опубликованных на YouTube отрезков, голос, похожий на Цивилева, обещает расправиться со всеми противниками власти. Журналист был обвинен в краже данных с административных компьютеров. К счастью, бизнесмен Чернов заявил о том, что запись была сделана им, с помощью диктофона. Об этом сообщает издание «Сибирь.Реалии».

После изъятия всех материалов силовиками, Неверов смонтировал фильм за счет данных, оставшихся на руках у операторов.

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ТЕГИ
Расследование
Кемеровская область
Сергей Цивилев
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