Вышибание дверей не помогло кемеровскому губернатору уйти от расследования

Политика

Известный в Кемеровской области журналист, пишущий под псевдонимом Фома Неверов, выпустил фильм-расследование о губернаторе области. Фильм посвящен борьбе власти и малого бизнеса.

Фильм, вышедший под названием «Одно хорошее место», повествует о стремлении областной администрации, в угоду крупным игрокам, выжить местных предпринимателей с рынка. Примером послужил предприниматель Вячеслав Чернов, в управлении которого находится несколько прокатов на горнолыжном курорте Шерегеш.

Ранее, в дом журналиста уже врывался местный СОБР, с требованием рассказать, кто заказчик роликов. Так, на одном из опубликованных на YouTube отрезков, голос, похожий на Цивилева, обещает расправиться со всеми противниками власти. Журналист был обвинен в краже данных с административных компьютеров. К счастью, бизнесмен Чернов заявил о том, что запись была сделана им, с помощью диктофона. Об этом сообщает издание «Сибирь.Реалии».

После изъятия всех материалов силовиками, Неверов смонтировал фильм за счет данных, оставшихся на руках у операторов.