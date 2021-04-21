Вышедшую на митинг в Хабаровске сотрудницу штаба Навального тут же задержали

Политика

В Хабаровске началось шествие сторонников оппозиционера Алексея Навального, требующих допустить в колонию к политику гражданских врачей. К центральной площади стянуты силовики и военная техника. В городе уже начались первые задержания.

Так, по данным «Новстей Хабаровска», вышедшая на акцию сотрудница штаба Навального, корреспондент Мария Инулькина была задержана в первые же минуты.

Напомним, в начале февраля 2021 года по требованию ФСИН суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера отправили в ИК-2 во Владимирскую область, где состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться. Не получив необходимой медицинской помощи, 31 марта политик объявил голодовку.

В минувшее воскресенье соратники оппозиционера объявили о массовых акциях протеста по всей России 21 апреля, в день обращения президента Путина к Федеральному собранию.