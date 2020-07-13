Вирусолог из Гонконга раскрыла секреты о коронавирусе

Политика

Фото: pixabay.com

Китайский вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, которая получила убежище в США, рассказала о ситуации с возникновением эпидемии COVID-19.

По ее словам, китайские власти знали об опасности нового вируса ранее, чем заявили об этом официально, а научные руководители игнорировали ее выводы об опасности вируса и результаты исследований.

Кроме того, один из ее коллег из Центра по контролю и профилактике заболеваний в КНР утверждал об опасности передачи вируса от человека к человеку, однако китайские власти и ВОЗ объявили об этом намного позднее, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, самой безопасной страной для путешествий в период эпидемии COVID-19 является Китай.

Как сообщил экс-главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, именно в КНР в настоящее время самая низкая заболеваемость коронавирусом: 5,8 человека на 1000 населения. Среди других стран по этому показателю он назвал Индию, однако лететь туда не рекомендуется, так как система здравоохранения там хуже, чем в Китае. Онищенко отметил, что, что самая плохая ситуация с коронавирусом сегодня наблюдается в Чили.

Из европейских стран политик отметил Францию, которая становится все более безопасной для туристов.