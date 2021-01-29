Политика

Уволенного начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУВД Москвы Юрия Девяткина утвердили в новой должности. Он назначен председателем контрольно-счетной палаты Брянской области - заседание, на котором принималось решение, прошло в закрытом режиме.

О новой должности Девяткина написало издание «Новости Брянска».

Депутат Брянской областной думы от КПРФ Дмитрий Вершилов рассказал «Открытым медиа», что кандидатуру утвердили почти единогласно. Он признался, что выбор в пользу Девяткина был для него сюрпризом.

«Кандидатуру его предложил Сергей Курденко как председатель законодательного комитета. Голосование было тайным, три депутата воздержалось, остальные проголосовали за», - заявил депутат.

Девяткин получил известность из-за дела журналиста Ивана Голунова, которого необоснованно подозревали в продаже наркотиков. Президент России Владимир Путин уволил генерала через несколько дней после ареста Голунова. Вместе с ним отстранили начальника УВД по Западному административному округу ГУВД Москвы Андрея Пучкова - их подчиненные организовали дело в отношении представителя СМИ.

Ранее гособвинитель Татьяна Паршинцева в Мосгорсуде заявила, что экс-полицейские желали получить продвижение по службе, задержав Голунова с наркотиками.