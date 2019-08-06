Популярнейшая интернет-энциклопедия «Википедия» стала настоящим инструментом давления, превратившись в оружие информационной войны. В последнее время стало понятно, что администрация ресурса имеет свои политические взгляды, несмотря на все лозунги о якобы непредвзятости.

Поводом для таких выводов стали недавние блокировки российских СМИ. В бан-лист попали информагентства ФАН, Nation News, «Журналистская правда» и «Экономика сегодня».

Федеральное агентство новостей специализируется на расследованиях в отношении подозрительных либеральных деятелей. Журналисты всегда апеллируют лишь фактами, предоставляя читателям различные точки зрения и всесторонне освещая те или иные события. Однако некоторые расследования ФАН не понравились админресурсу «свободной энциклопедии». В результате последовала блокировка. Этот инцидент вызвал возмущение и общественный резонанс.

При детальном рассмотрении ситуации становится ясно, что политическая ангажированность ресурса – явление обычное. Сам основатель «Вики» Джимми Уэйлс уже демонстрировал, что имеет чёткие политические взгляды.

Ещё в 2011 году, являясь членом жюри премии «Квадрига», Уэйлс объявил о сложении с себя полномочий судьи из-за решения присудить награду бывшему премьер-министру РФ Владимиру Путину. Это решение оказало давление на остальных членов жюри, и они отказались вручать награду. С годами политическая повестка США оказывала все большее влияние на материалы, публикуемые и исправленные в «свободной энциклопедии».

А ведь создатели, стоявшие у самых истоков «Википедии», так гордились своим нейтральным и объективным статусом, неоднократно подчеркивая, что они лишь освещают факты. Интернет-энциклопедия всегда существовала на добровольные пожертвования, поступавшие в «Фонд Викимедиа». Таким образом, по мнению отцов-основателей, исключались любые попытки финансового давления. Однако не стоит забывать, что все администраторы, авторы, редакторы и прочие сотрудники «Вики» - люди. А люди подвержены искушениям. Именно этот «нюанс» является лазейкой для продвижения «правильного» мнения авторов энциклопедии.

Свою политическую ангажированность «Вики» продемонстрировала в недавней блокировке аккаунта журналиста Андрея Графова. Примечательно, что спецификой его правок был раздел «искусство». Всего он внес порядка 700 правок. Некоторые из них касались статей с упоминанием российских либералов. Однако аккаунт Графова немедленно был забанен без объяснения причин и приёма апелляций.

Похожая ситуация случилась и с ФАНом. Правда, журналисты этого издания более детально освещали различные поступки либеральных деятелей. Своим очередным баном «неугодных» аккаунтов, «Википедия» наглядно продемонстрировала, что старается влиять на общественное мнение путём ведения политики жёсткой цензуры. Все либеральные СМИ по-прежнему имеют доступ ко всем ресурсам интернет-энциклопедии, несмотря на никак не меньшую политичность их материалов.

Очевидно, что за щедрое «пожертвование» административный ресурс «Википедии» готов закрыть глаза на некую ангажированность одних и сосредоточить свою цензуру на других. Несмотря на такую несправедливую и однобокую политику площадки, ФАН не перестанет вести свои расследования и продолжит освещать все преступные деяния оппозиционных деятелей в России и за рубежом.