Выходка Дональда Трампа обошлась налогоплательщикам в 519 миллионов долларов

Политика

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах главы государства в ноябре 2020 года, а также массовые беспорядки у здания Капитолия обошлись налогоплательщикам США в $519 млн.

Госструктуры были вынуждены задействовать дополнительные бюджетные средства, которые потребовались из-за судебных пошлин по многочисленным искам, усиления охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановления после штурма здания конгресса, сообщает РИА «Новости».

В палате представителей Конгресса США развернулась масштабная кампания в пользу тщательного расследования причин беспорядков в Капитолии.

Соответствующее письмо представители четырех комитетов разослали директорам американских спецслужб.