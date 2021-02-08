Новости Политика
Политика
Выходка Дональда Трампа обошлась налогоплательщикам в 519 миллионов долларов
8 февраля, 2021 07:55
1 мин
1 мин
Flickr.com
Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах главы государства в ноябре 2020 года, а также массовые беспорядки у здания Капитолия обошлись налогоплательщикам США в $519 млн.
Госструктуры были вынуждены задействовать дополнительные бюджетные средства, которые потребовались из-за судебных пошлин по многочисленным искам, усиления охраны над сотрудниками избирательных комиссий и восстановления после штурма здания конгресса, сообщает РИА «Новости».
В палате представителей Конгресса США развернулась масштабная кампания в пользу тщательного расследования причин беспорядков в Капитолии.
Соответствующее письмо представители четырех комитетов разослали директорам американских спецслужб.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку