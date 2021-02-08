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Видео Навального «Я позвонил своему убийце. Он признался» заблокировали в России

Лилия Караева
8 февраля, 2021 12:24
1 мин
Лилия Караева
8 февраля, 2021 12:24
1 мин
Алексей Навальный
Globallookpress

На YouTube заблокировали запись телефонного разговора оппозиционера Алексея Навального и его предполагаемого отравителя Константина Кудрявцева. Вместо видео открывается баннер с надписью, что оно недоступно.

При попытке открыть ролик сообщается: «Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав».

ViacomCBS - американская корпорация, в которую входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Centra. Не исключено, что видео заблокировано из-за использования вставки из фильма, права на который принадлежат медиаконгломерату.

Ранее Навальный позвонил предполагаемому сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву. Его и еще семь офицеров ФСБ называли причастными к отравлению. Навальный в ходе звонка спросил детали операции - его собеседник сомневался, но потом рассказал подробности покушения.

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Алексей Навальный
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YouTube
1 мин
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