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Политика
«Видел преемником человека молодого». Названа причина прихода к власти Владимира Путина
30 мая, 2021 11:26
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Kremlin Pool/Global Look Press
Бывший зять экс-президента Бориса Ельцина Алексей Дьяченко назвал причину, по которой глава государства Владимир Путин пришел к власти.
По его словам, преемником Ельцина мог стать Евгений Примаков, который в то время был премьер-министром, но ему помешало несколько причин.
«Во-первых, он не переносил критику в свой адрес… Во-вторых, Примаков жестко проводил свою линию, не оглядываясь на администрацию президента», - написал Дьяченко в своем блоге.
Он уточнил, что была еще одна причина, по которой Примаков не стал президентом. Дьяченко считает, что это было связано с его политическим поведением в статусе премьер-министра РФ. Кроме того, Борис Ельцин хотел видеть на своем месте молодого человека и без груза прошлых проблем, пишет «Лента.ру».
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