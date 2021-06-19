Новости – Политика
Политика
Выборы в Иране. Президентом страны стал судья Эбрахим Раиси
19 июня, 2021 10:38
1 мин
1 мин
twitter.com/MehrnewsCom/Global Look Press
В Иране на выборах главы государства одержал победу Ибрахим Раиси. В общей сложности в голосовании приняли участие 28,6 миллиона человек, а председатель Верховного суда набрал более 17,6 миллиона голосов.
Изначально за пост лидера страны боролись семь кандидатов, но практически сразу трое из них свои кандидатуры сняли. Основная борьба развернулась между Ибрахимом Раиси, Мохсеном Резаи, Газизаде Хашеми и Абдольнасером Хеммати.
В тринадцатых выборах президента Ирана, которые прошли в субботу 18 июня, действующий президент Хасан Роухани участие не принимал, пишет ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку