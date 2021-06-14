Вы уж определитесь наконец: Мария Захарова ответила на призывы стран НАТО
Если входящие в Североатлантический альянс страны не хотят попадать в списки недружественных России государств – им стоит определиться с политикой в отношении Москвы. Об сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова комментируя призыв стран НАТО.
Ранее, по результатам саммита НАТО в Брюсселе, главы Североатлантического альянса призвали российскую сторону убрать из списка недружественных стран США и Чехию.
Захарова предположила, что, если альянс просит исключить государства из списка недружественных, значит пытается заверить в «желании дружить».
По её словам, «раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными».
В таком случае, НАТО необходимо отказаться от выдуманных обвинений против России, считает представитель МИД.
«Тут пора бы и определиться: либо прекращаете придумывать истории про «Петрова и Боширова» и на этом основании вводить санкции, либо не удивляетесь, что недружественные и в списках«, - написала Захарова в своём Telegram-канале.