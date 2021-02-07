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Ветер переменился: канцлер Австрии не против вакцинироваться «Спутником V»

Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 10:56
1 мин
Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 10:56
1 мин
Photo
Flickr

Лидер Австрии Себастьян Курц выразил готовность привиться российским препаратом «Спутник V», в случае, если он будет зарегистрирован на территории ЕС.

По мнению канцлера, в вопросах здоровья граждан «не должно быть геополитических табу». Курц также упомянул, что позаботится о производственных мощностях, которые могут понадобиться для изготовления вакцин.

Напомним, решение о регистрации препаратов принимает Европейское агентство по лекарственным средствам. Как сообщает gazeta.ru, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Баррель также выразил надежду на успешную сертификацию «Спутника V» в Европе.

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Австрия
Себастьян Курц
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