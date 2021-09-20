Вертолет с российским флагом заметили в Мали
Фото российского вертолета опубликовано в соцсетях в качестве доказательства присутствия в Мали бойцов «ЧВК Вагнера».
Снимок появился в группе «Вконтакте» 16 сентября. Подписчики в комментариях обратили внимание на изображение российского флага на хвосте вертолета. Они уверены, что это подтверждает факт присутствия «вагнеровцев» в Мали.
«Мали. Какой-то знакомый флаг на хвосте вертолета. Наверняка спортсмены. Или ансамбль песни и пляски», — говорится в подписи к посту.
Информация о прибытии сотрудников российской ЧВК в Мали появилась еще в июне. Газета Le Figaro сообщила о разведывательных операциях, которые проводят «вагнеровцы». Их численность превышает тысячу человек, утверждают источники.
Власти Мали были вынуждены обратиться за помощью к частным военным компаниям из-за провала французской антитеррористической операции «Бархан». За восемь лет присутствия французскому контингенту так и не удалось решить проблему с боевиками. Французов регулярно обвиняли в сотрудничестве с радикальными группировками. О завершении миссии было объявлено летом 2021 года.
МИД Франции остро отреагировал на информацию о прибытии россиян в Мали. Власти Пятой республики отказались работать совместно с россиянами и пригрозили выводом своих войск. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига напомнил, что никто не должен посягать на право республики самостоятельно выбирать союзников.