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Политика
Вертолет кубинских ВВС потерпел крушение на территории страны
30 января, 2021 09:02
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На Кубе, вскоре после взлета, разбился военный вертолет. Катастрофа унесла жизни находившихся на борту пятерых членов экипажа.
Как передает пресс-служба ВВС, аппарат должен был совершить перелет в соседнюю провинцию, однако ударился о возвышенность.
Как передает «Интерфакс», в органах начали расследование, с целью выяснения всех обстоятельств.
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