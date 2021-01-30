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Вертолет кубинских ВВС потерпел крушение на территории страны

Кирилл Савушкин
30 января, 2021 09:02
1 мин
Кирилл Савушкин
30 января, 2021 09:02
1 мин
Photo
Flickr

На Кубе, вскоре после взлета, разбился военный вертолет. Катастрофа унесла жизни находившихся на борту пятерых членов экипажа.

Как передает пресс-служба ВВС, аппарат должен был совершить перелет в соседнюю провинцию, однако ударился о возвышенность.

Как передает «Интерфакс», в органах начали расследование, с целью выяснения всех обстоятельств.

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