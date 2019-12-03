Вернут ли Кёнигсберг домой?

Прошедшая осень была омрачена разговорами о том, что Калининград, окружённый территориями Польши, Литвы и омываемый водами принадлежащего не одной только России Балтийского моря, может перестать быть нашим полуэксклавом и вернуться домой. Например, в Германию.

Заинтересовавшись темой, корреспонденты РП отправились в Калининградскую область, чтобы втянуть ноздрями воздух Балтики и дать читателю ответ на вопрос: не пронизан ли он ароматами сепаратизма?

Калининград, действительно, не совсем такой, как Смоленская область или, например, Вологодчина. Человеку, не подготовленному, может показаться, что он оказался не совсем в России.

Попытавшись найти нужный тебе адрес, можно сойти с ума, потому что система нумерации домов в Калининграде отличается от общероссийской. Если в Москве, Петербурге, Вологде и других городах каждый дом имеет свой отдельный номер, то в Калининграде «юридически отдельным» домом является… каждый подъезд многоэтажки.

Увидев вот такую табличку, русский человек может без бутылки не разобраться, у стен какого, собственно, дома он стоит – двадцать седьмого или тридцатого?

Нумерация квартир в каждом подъезде начинается заново. Такая система была принята в Германии, а Пруссия некоторое время была её законной территорией. В ходе войны Кёнигсберг был основательно стёрт с лица земли советскими войсками, бросавшими на него пятитонные бомбы. Но наибольший ущерб был нанесён городу британскими бомбардировщиками. «Ланкастеры» сбросили на город в общей сложности 480 тонн бомб.

Что характерно? Союзники «долбили» по историческому центру (районам Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф), где не было ни одного военного объекта. Когда советский народ восстанавливал Калининград из руин от прежней системы нумерации решили не отказываться. Впрочем, есть в Калининграде и дома «с привычной русскому сердцу» нумерацией.

Когда зелёный «не светит»

Удивит этот город и автомобилистов. Если, конечно, им посчастливится остаться в живых. Загорается зелёная стрелка на левой дополнительной секции светофора. По правилам можно спокойно поворачивать налево. Ведь во всей России левая секция считается «разгрузочной». Стало быть, в момент разрешающего сигнала проблем в направлении левого поворота у нас возникнуть не должно.

Не вздумайте так поступить в Калининграде!

Там при горящей левой зелёной стрелке тебе навстречу задорно мчится поток машин, норовя зарядить «в правую бочину». Потолковав об этом с российскими автолюбителями, мы убедились, что все они свыклись со «светофорной метаморфозой», хотя и понимают, что «так быть не должно».

Не сыскать в Калининграде привычных глазу «Пятёрочек», «Перекрёстков» и «Ленты». Выгодные логистические маршруты с Россией при полном отсутствии наземного сообщения не построишь. Основных торговых сетей здесь две — голландский Spar.

И российская «Виктория», которая когда-то была «в автономном плавании», но потом была выкуплена акционерами «Дикси».

Не по-российски опрятен и «приятно настораживает» калининградский аэропорт Храброво. Чистый и уютный, с приветливыми сотрудниками, ослепительно сияющий янтарными лавками. На одной из них замечаем вывеску «Пруссия». Так-то!

Но всё это не более, чем реклама, как и хлеб «Литовский» на полках продуктовых магазинов. Латинские буквы в названии — побитый молью рекламный ход. А вот белорусского здесь, действительно, много. Вместо сахара «Цукар белы крышталiчны».

Ну и затасканный лозунг» «Купляйце беларускае» (прим. авт. «Покупайте белорусское») можно встретить довольно часто.

Стоит ли удивляться, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым назвал Калининград «своей областью»?

Лукашенко в троллинге России по «калининградскому вопросу», мягко говоря, не очень одинок. В 2016 году на тему принадлежности Калининграда размышлял в своем Twitter Майкл Макфол. Бывший посол США намекал на то, что Кёнигсберг испокон веков принадлежал Германии, Амур был Китайским, на что ему веско замечали, что Крым был российским задолго до того, как на карте мира появились Соединённые Штаты. И, конечно же, не обошлось без того, чтобы попенять:

«Техас-то ваш был мексиканским!».

Нынешней осенью калининградская тема была поднята вновь. И ладно бы, если только издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана писало о разработке мегасекретного плана, согласно которому ПВО Калининградской области могут быть мгновенно уничтожены в случае агрессии со стороны России.

Подключились и «китайские товарищи» — аналитики, выступившие на сайте Eastday.com с душераздирающим «сценарием третьей мировой». Дескать, на то, чтобы взять Калининградскую область, НАТО потребуется — максимум! — два дня. Россия отреагирует ударом по 5-8-ми европейским демократиям, после чего можно будет тушить свет и ложиться спать. Навсегда.

Откуда берутся эти разговоры?

С колокольни губернатора Калининградской области Антона Алиханова всё происходящее — не более чем «заказуха». Власти Литвы и Польши спят и видят размещение дополнительного контингента НАТО в своих странах.

Зачем? Почему? Американские солдаты будут чаще ходить в польские киоски, покупать жвачку, бритву, пену для бритья, благотворно влияя на рост экономики той же стремительно пустеющей Литвы. Ну, а Россия?

Россия пребывает отнюдь не в режиме агрессии. А в режиме реакции. Мы реагируем на увеличение военного присутствия в соседних странах (в первую очередь на рост числа наступательных вооружений) развитием своей военной инфраструктуры в регионе.

Что ж! Вполне вероятно, что это так. Но «калининградская тема» начала системно подниматься только после того, как «наш Крым вернулся домой».

Именно мы, начав пересматривать границы выпустили «джина из бутылки», ринувшись спасать русский мир на Украине, когда в некоторых выбоинах дорог не только Калининграда, но и подавляющего большинства российских городов вполне может утонуть тот единственный танк, который Латвия, согласно древней интернет-легенде, периодически сдаёт Эстонии в аренду.

Это мы устроили «плебесцит» в Крыму, хотя, если кто-то из жителей Калининградской области попытается устроить его где-нибудь в Балтийске, то, совершенно очевидно, что «двушечкой», он не отделается. Это же экстремистские призывы к изменению конституционного строя нашей страны!

Впрочем, Крым начинался в головах. Крымчане, уставшие от националистической украинской риторики, действительно (в подавляющем большинстве) хотели быть с Россией.

Может быть, жители Калининградской области хотят «жить в Европах»? Люди, с которыми нам удалось поговорить, смотрят в сторону Литвы и Польши, с которыми граничит Калининградская область примерно так.

Море под боком. ТЦ «Европа» с мировыми брендами всех мастей в центре города. Права человека? Да пошли вы в баню со своими правами человека. И даже США — свой Лас-Вегас (игорная зона «Янтарная»)! — всего в паре десятков километров от Калининграда.

«Сдалась нам ваша «заграница», — смотрят на меня мои калининградские друзья, связисты майор Роман и его жена ефрейтор Люда. — «Выйдем на пенсию – может и съездим. Вот Анадырь…».

А что Анадырь? В Анадыре служить было по-настоящему круто. И при упоминании этого города, в котором сейчас -23º, у их талантливого сынишки, победителя международных конкурсов, по-настоящему виртуозно наяривающего на баяне «Казаков в Берлине», загораются глаза.

Оказалось, в свою бытность губернатором Роман Абрамович построил там классную инфраструктуру. Теперь там есть дороги, поликлиника и даже хорошая больница. По сравнению с Анадырем даже Калининград — «тоже хороший город».

С чувством невероятного облегчения мы едем назад, включив фары и аккуратно объезжая заградительные траншеи, которые в Калининграде заделаны далеко не везде. Ну… на случай подхода натовских танков. А город Калининград (бывший Кёнигсберг) во всех отношениях замечательный. По-настоящему русский. Ведь гастарбайтерам сюда добраться затруднительно. И это несомненный плюс.