Верховный суд Украины запретил Владимиру Зеленскому общение на русском языке

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Президента Украины Владимира Зеленского обязали говорить на службе исключительно на украинском языке. Об этом говорится в решении большой палаты Верховного суда страны, который рассматривал соответствующий иск гражданина.

Суд пришел к выводу, что «при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке».

Он рассмотрел апелляционную жалобу украинца, который просил признать противоправным общение Зеленского на форуме 23 мая 2019 года на негосударственном языке. Житель Украины требовал обязать президента в дальнейшем использовать только украинский язык при исполнении обязанностей, пишет RT.

Изначально Кассационный суд отказал истцу в удовлетворении требований. Тогда он подал апелляцию.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском.

В августе Зеленский пообещал, что Киев скоро вернет Крым.