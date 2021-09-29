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Политика
Венгры «поставили на место» Украину после критики по газовой сделке
29 сентября, 2021 18:06
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Youtube / M1 - Híradó
Венгрия является суверенным государством, и никто не смеет ей советовать, как и у кого закупать газ. Об этом заявил венгерский премьер-министр премьер Виктор Орбан, отвечая на критику со стороны Киева.
Ранее стало известно, что Венгрия заключила долгосрочный договор на поставку газа с Россией. При этом транспортировка будет проходить в обход газовых магистралей на территории Украины. Киев заявил, что сделка была совершена «в угоду Кремля».
«Венгрия – суверенная страна, мы сами решаем, у кого покупать газ, и мы сами решаем, каким путем его доставлять», - заявил Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия сама выбирает маршрут для транспортировки газа и «никто нам в этом не может советовать», передаёт РИА «Новости».
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