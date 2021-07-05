Венгерский премьер-министр едва не спровоцировал выход из Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан едва ли не призвал инициировать процесс выхода страны из Европейского Союза, поскольку размолвка из-за прав ЛГБТ углубила разрыв между Соединенным Королевством.
Другие страны присоединились к хору, критикующего Орбана за противоречивый закон, запрещающий публичное обсуждение проблем ЛГБТ.
Во время двухдневной встречи премьер-министр Швеции Стефан Лофвен сказал лидерам, что налогоплательщики его страны не будут вносить средства в членство, не соблюдающие права человека, - сказал один из дипломатов, попросивший не называть его имени, поскольку разговоры носят конфиденциальный характер.
Фурор произошел после того, как парламент Венгрии принял закон о детском контенте, который можно рассматривать как «пропаганду гомосексуализма». Законопроект, усиливающий однополое сообщество педофилией, эффективно декриминализирует гомосексуальность, и в Конституции запрещает брак только между мужчиной и женщиной.
Во время обсуждений Орбан жаловался, что на него напали со всех сторон, и что другие лидеры неправильно поняли закон, согласно дипломатам, проинформированным во время встречи. Орбан сказал, что закон не направлен на атаку по гомосексуальности, и что он готов работать с Европейской комиссией над любыми возможными нарушениями.