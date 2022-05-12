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Политика
Великобритания занялась активной скупкой советского вооружения по всему миру
12 мая, 2022 19:41
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Власти Великобритании активно разыскивают и скупают советское и российское вооружение по всему миру. Лондон передаст его Украине. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, его слова приводит Wall Street Journal.
По словам министра, «значительная часть» британского военного ведомства и военных атташе по всему миру разыскивают вооружение, созданное в России или Советском союзе. Минобороны известно минимум о 23 странах, которые могут обладать таким оружием.
Для оказания помощи, пояснил Уоллес, воюющим с Россией украинцам необходимо поставить то, «на чем они умеют [воевать]» и сделать это нудно как можно быстрее.
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