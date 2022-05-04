Великобритания ввела новые антироссийские санкции против освещающих события на Украине журналистов
Правительство Великобритании приняло решение расширить свой «черный список» за счет российских журналистов, освещающих события на Украине. В МИД Соединенного Королевства уточняют, что санкции коснутся не только сотрудников СМИ, но и ВГТРК, а также информагентства «Инфорос».
Так, въезжать в страну запретили журналистам Михаилу Леонтьеву, Наиле Аскер-Заде, Александру Малькевичу, военным корреспондентам Евгению Поддубному (ВГТРК), Александру Коцу, Дмитрию Стешину («Комсомольская правда») и гендиректору ТАСС Сергею Михайлову.
Кроме того, в санкционный список попали глава совета директоров «Первого канала» Максим Орешкин, российские бизнесмены, в числе которых, например, глава «Открытия» Михаил Задорнов и председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. В случае обнаружения банковских счетов вышеупомянутых лиц, власти Великобритании их заморозят.
Известно, что ограничения коснутся также общества «Царьград», НИИ «Вектор», ПАО «Камаз».
Соответствующая информация размещена на сайте МИД Великобритании.