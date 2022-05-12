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Политика
Великобритания начала угрожать ЕС из-за Северной Ирландии
12 мая, 2022 14:10
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Ilya Galakhov/Global Look Press
Великобритании не может договориться с Евросоюзом по Протоколу Северной Ирландии, обеспечивающему свободную торговлю как с Англией, так и со странами ЕС.
Известно, что глава МИД Соединённого королевства Лиз Трасс в ходе беседы с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем заявила, что если ЕС не станет более гибким в вопросе поиска решения проблем вокруг Протокола, правительство Великобритании будет вынуждено «перейти к действиям».
Напомним, ещё в июле минувшего года Соединённое Королевство заявляло, что Протокол с ЕС по Северной Ирландии «не работает» и нуждается в корректировке, передаёт РИА Новости.
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