Политика

Два источника, близкие к московской мэрии, рассказали о выдвижении Евгения Попова - ведущего общественно-политического ток-шоу «60 минут» на «России-1» и мужа журналистки Ольги Скабеевой - на выборы в Госдуму. Ему подобрали округ.

Попов может пойти на думские выборы как кандидат от «Единой России». Он будет избираться по одномандатному округу на западе столицы. Речь идет о 197-м округе (Кунцево).

Попов подтвердил РБК, что переговоры об участии в выборах ведутся, окончательного решения нет.

«Предложение интересное, и я готов его обсуждать», - сказал ведущий.

В настоящее время депутатом от Кунцево выступает Вячеслав Лысаков. Партия власти не хочет видеть его в Госдуме следующего созыва. Причина недовольства депутатом - его публикации в Telegram-канале, в которых политик критикует однопартийцев и Кремль.

Ранее сообщалось о планах властей выдвинуть в Госдуму певицу Аллу Пугачеву.