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Ведущий «Россия-1» и муж Ольги Скабеевой пойдет на выборы в Думу. Ему подобрали округ

Лилия Караева
4 февраля, 2021 10:31
1 мин
Лилия Караева
4 февраля, 2021 10:31
1 мин
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Vk.com/olgaskabeeva84

Два источника, близкие к московской мэрии, рассказали о выдвижении Евгения Попова - ведущего общественно-политического ток-шоу «60 минут» на «России-1» и мужа журналистки Ольги Скабеевой - на выборы в Госдуму. Ему подобрали округ.

Попов может пойти на думские выборы как кандидат от «Единой России». Он будет избираться по одномандатному округу на западе столицы. Речь идет о 197-м округе (Кунцево).

Попов подтвердил РБК, что переговоры об участии в выборах ведутся, окончательного решения нет.

«Предложение интересное, и я готов его обсуждать», - сказал ведущий.

В настоящее время депутатом от Кунцево выступает Вячеслав Лысаков. Партия власти не хочет видеть его в Госдуме следующего созыва. Причина недовольства депутатом - его публикации в Telegram-канале, в которых политик критикует однопартийцев и Кремль.

Ранее сообщалось о планах властей выдвинуть в Госдуму певицу Аллу Пугачеву.

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ТЕГИ
выборы
Единая Россия
Госдума
Кандидат
Евгений Попов
1 мин
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