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Политика
Вечная память павшим кандидатам в Госдуму – казус на избирательном участке по Челябинском
19 сентября, 2021 17:43
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Telegram-канал «Подъём».
На одном из избирательных участков Озёрска в Челябинской области фотографии кандидатов в Государственную думу разместили на доске памяти. Лица кандидатов оказались под надписью «Вечная память павшим».
По словам председателя территориального избиркома Алексея Рожкова, ситуация возникла случайно. После того как о казусе стало известно, проблему устранили.
В итоге надпись «Вечная память павшим» просто закрыли белыми листами бумаги, передаёт Telegram-канал «Подъём».
Telegram-канал «Подъём».
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