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Политика
Вдову Ельцина вызывали в прокуратуру. Заявление экс-зятя президента
10 июля, 2021 10:58
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Kremlin Pool/Global Look Press
Наину Ельцину, жену бывшего президента России Бориса Ельцина, вызывали в прокуратуру из-за оформленной на ее супруга кредитной карты. Об этом стало известно от бывшего зятя экс-главы государства Алексея Дьяченко.
Кредитная карта на имя Бориса Ельцина обнаружилась после того, как началось расследование под иностранную компанию, реконструировавшую Кремль.
По словам экс-зятя Дьяченко, корпоративную кредитную карту на имя главы государства оформил иностранный подрядчик, который делал реконструкцию Кремля, URA.RU.
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