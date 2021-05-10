Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Вассерман предложил объявлять в международный розыск зарубежных политиков за сравнение СССР с нацистской Германией

Кирилл Голубев
10 мая, 2021 13:41
2 мин
Кирилл Голубев
10 мая, 2021 13:41
2 мин

Публицист Анатолий Вассерман предложил объявлять в международный розыск иностранных политиков, публично уравнивающих действия СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Законопроект о запрете публично отождествлять роли СССР и Германии во время Великой Отечественной войны внесли на рассмотрение в Госдуму 5 мая 2021 года. По словам авторов инициативы, документ направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества.

«Одной из мер противодействия политическому искажению – отождествлению целей и действий СССР и нацистской Германии – со стороны иностранных политических деятелей может стать объявление их в международный розыск со стороны России. Считаю, такая мера позволит убедительно донести до всего мира позицию нашей страны», - отметил Анатолий Вассерман.

Публицист поддержал законопроект, запрещающий постановку политики СССР в один ряд с нацистской Германией. «Когда очевидную ложь пытаются навязать всему миру прежде всего России и действовать на ее основании, приходится принимать соответствующий закон», - пояснил он.

По мнению спикера, попытки официальных представителей некоторых стран уровнять действия Советского Союза и гитлеровской Германии по форме, не обращая внимание на их содержание, нацелены на оправдание структур, которые содействовали Германии того периода.

Поделиться
ТЕГИ
СССР
Вторая мировая война
Вассерман
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!