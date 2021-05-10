Вассерман предложил объявлять в международный розыск зарубежных политиков за сравнение СССР с нацистской Германией

Политика

Публицист Анатолий Вассерман предложил объявлять в международный розыск иностранных политиков, публично уравнивающих действия СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Законопроект о запрете публично отождествлять роли СССР и Германии во время Великой Отечественной войны внесли на рассмотрение в Госдуму 5 мая 2021 года. По словам авторов инициативы, документ направлен на сохранение памяти о защитниках Отечества.

«Одной из мер противодействия политическому искажению – отождествлению целей и действий СССР и нацистской Германии – со стороны иностранных политических деятелей может стать объявление их в международный розыск со стороны России. Считаю, такая мера позволит убедительно донести до всего мира позицию нашей страны», - отметил Анатолий Вассерман.

Публицист поддержал законопроект, запрещающий постановку политики СССР в один ряд с нацистской Германией. «Когда очевидную ложь пытаются навязать всему миру прежде всего России и действовать на ее основании, приходится принимать соответствующий закон», - пояснил он.

По мнению спикера, попытки официальных представителей некоторых стран уровнять действия Советского Союза и гитлеровской Германии по форме, не обращая внимание на их содержание, нацелены на оправдание структур, которые содействовали Германии того периода.