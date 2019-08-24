Вассерман осудил жалобы либералов на несогласование митингов в Москве в дни праздничных гуляний

Либералы и «оппозиционеры» из числа тех, кто провалил сбор подписей для выдвижения в депутаты Мосгордумы из-за намеренных фальсификаций, подали очередную заявку на митинг. В этот раз они хотели провести свое мероприятие в День флага, 24 августа, о котором московские власти уже оповестили горожан.

Естественно, заявка «либшизы» на новый митинг была отклонена. Наверняка этот факт не расстроил «оппозиционеров», поскольку всем давно ясно, что цель подобных мероприятий – массовые беспорядки и столкновения с полицией, а не поддержка недопущенных кандидатов.

Так, прошедший 10 августа митинг-концерт собрал 20 тысяч участников, большая часть которых разошлась после выступления музыкантов. Поскольку митинг отклика у публики не нашел, подстрекатели в лице организаторов и наемных активистов начали призывать людей устроить «народные гуляния», закончившиеся погромами и задержаниями.

Подавая заявку на митинг 24 августа, «оппозиционеры» знали, что в этот день пройдет масштабное мероприятие - День флага России, следовательно, центр города будет занят. Получается, что организаторы рассчитывали на отказ, чтобы снова предстать «жертвами режима».

Журналист, публицист и политический консультант Анатолий Александрович Вассерман в интервью журналу «Слово и Дело» признался, что считает действия властей оправданными. А вот «оппозиционеры», напротив, постоянно нарушают права законопослушных граждан, нанося ущерб городу в ходе массовых беспорядков. Вассерман отметил, что «оппозицию» не устраивает само существование нашей страны и законов, ведь власть стремится защитить интересы большинства народа, а не кучки либералов.

«Я не вижу необходимости защищать права тех людей, которые считают мои права неприемлемыми», - разъяснил свою позицию эксперт.

Защищать права либералов, пытающихся разрушить страну, все равно, что защищать вора, ограбившего дом. Позиция оппозиционеров абсурдна и однобока – это доказывают незаконные акции в центре Москвы. Так и сегодняшняя заявка на митинг показала отношение либералов к народу – их митинг якобы важнее, чем мероприятие в честь Дня флага России.

Напомним, что незаконные акции в Москве начали устраивать кандидаты-аферисты, которые принесли в Избирком поддельные подписи. После закономерного отказа недопущенные кандидаты, в особенности юрист т.н. ФБК Навального Любовь Соболь, стали устраивать акции протеста. За незаконные митинги несколько организаторов были арестованы, а сама Соболь отделалась штрафом около миллиона рублей.