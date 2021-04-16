Политика

Санкции в отношении бизнесмена Евгений Пригожина направлены на разрушение дружеских отношений Судана и России.

Ограничить деятельность предпринимателя Евгения Пригожина в Судане будет куда сложнее, чем помешать функционированию российских сайтов на американских сервисах, уверен автор Telegram-каналаColonel Cassad Борис Рожин. Он объяснил это гуманитарной помощью, которую бизнесмен оказал суданцам во время глубокого экономического кризиса.

На протяжении двух недель гражданам Судана раздают продуктовые наборы, получить помощь можно будет еще в течение десяти. Известно, что инициатором масштабной гуманитарной акции стал Евгений Пригожин.

«Всего две недели назад два миллиона человек в Судане получили от меня гуманитарную помощь, как американцы тут же ввели санкции. Если есть добро — его под санкции», — заявил предприниматель.

За чертой бедности живут около 40% суданцев. Экономический кризис, рост цен на продукты и бензин, безработица и отсутствие электроэнергии привели к массовым протестам, которые не утихают с 2018 года.