Новости – Политика
Политика
Вашингтон отреагировал на высказывание Владимира Путина о конфликте на Черном море
30 июня, 2021 23:11
1 мин
1 мин
Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Globallookpress
В Белом доме отреагировали на высказывание Владимира Путина о совместной провокации Великобритании и США на Черном море. Речь идет об инциденте с эсминцем Defender.
Конкретных ответов пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки не дала, заявив, что не располагает необходимой информацией.
При этом, как гласит опубликованная в Twitter трансляция, Псаки в очередной раз настаивает на том, что Соединенные Штаты заинтересованы в построении стабильных отношений с РФ.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку