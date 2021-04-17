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Политика

Валентина Матвиенко ощутила чувство солидарности с народом Сирии

Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 10:00
1 мин
Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 10:00
1 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с поздравлением в адрес народа Сирии. Сегодня там празднуют День эвакуации.

Как заявила Матвиенко, российские власти активно поддерживают урегулирование военных конфликтов в стране. По ее словам, Сирия, за 75 лет суверенитета, «прошла непростой исторический путь развития».

Как передает РИА «Новости», спикер также отметила необходимость восстановления инфраструктуры на территории Сирии. Идея развития межпарламентского диалога также нашла отклик у Матвиенко.

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ТЕГИ
Сирия
Валентина Матвиенко
Совет Федерации
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