Валентина Матвиенко: Надо заканчивать с этим противостоянием

Политика

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что США пора заканчивать с антироссийскими санкциями.

«Надо заканчивать с этим противостоянием, с этими противозаконными санкциями, с этими абсолютно надуманным поводами для наращивания эскалации! Ну покажите, господа, доказательства!» - заявила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что США 15 апреля ввели новые санкции против России. Под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, власти США заявили, что высылают из страны 10 сотрудников российской дипмиссии, пишут РИА «Новости».