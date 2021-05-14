Вакцинация настигнет выбравшихся отдохнуть на дачу петербуржцев

Политика

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о планах открыть пункты вакцинации в дачных поселках вокруг Северной столицы.

«С наступлением активного дачного сезона и летних школьных каникул планируем открывать дополнительно прививочные пункты в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области», - приводит слова градоначальника агентство «Интерфакс».

Также, по данным губернатора, более 500 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже приняли вторую дозу вакцины. Постоянные пункты открыты по всему городу, в том числе и в «Газпром арене» и Ледовом дворце.