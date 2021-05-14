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Политика
Вакцинация настигнет выбравшихся отдохнуть на дачу петербуржцев
14 мая, 2021 16:53
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о планах открыть пункты вакцинации в дачных поселках вокруг Северной столицы.
«С наступлением активного дачного сезона и летних школьных каникул планируем открывать дополнительно прививочные пункты в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области», - приводит слова градоначальника агентство «Интерфакс».
Также, по данным губернатора, более 500 тысяч жителей Санкт-Петербурга уже приняли вторую дозу вакцины. Постоянные пункты открыты по всему городу, в том числе и в «Газпром арене» и Ледовом дворце.
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